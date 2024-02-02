更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

八卦山牌樓修繕竣工 朱紅樓柱琉璃屋瓦再現風華

2024/2/2 20:37（2/2 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為慶祝彰化縣建縣300年，文化局2023年針對八卦山牌樓進行整修，歷經5個多月修繕，2日晚間辦理竣工典禮，朱紅樓柱撐起3面往天際揚起的琉璃屋瓦，再現昔日風華。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月2日
為慶祝彰化縣建縣300年，文化局2023年針對八卦山牌樓進行整修，歷經5個多月修繕，2日晚間辦理竣工典禮，朱紅樓柱撐起3面往天際揚起的琉璃屋瓦，再現昔日風華。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）位在彰化八卦山下的牌樓歷經5個多月修繕，今晚辦理竣工典禮，整修完工的八卦山牌樓仍採宮殿風格，朱紅樓柱撐起琉璃屋瓦，煥然一新，再現昔日風華。

八卦山牌樓位在彰化市中山路與卦山路交叉口，牌樓正面有「八卦山」3個大字，旁邊有黑松汽水的標誌，正面對聯寫著「卦氣四時分春夏秋冬有秩、山容千態幻雨晴朝夕咸宜」，背面對聯則寫「著人文山擁虎巖珠擁嶼、化徵風物泉涵龍井水涵磺」。

由於牌樓上有黑松汽水標誌，有網友戲稱是台灣置入性行銷始祖；牌樓也留有石碑，說明牌樓從民國52年11月開始興建，53年4月完工，而牌樓由黑松汽水公司前身進馨汽水公司獻建。

不過牌樓因歷史久遠，為慶祝彰化縣建縣300年，彰化縣文化局去年6月進行整修，黑松汽水公司贊助整修經費新台幣300萬元，縣府則自籌135萬元，

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣政府今天發布新聞，八卦山牌樓建築設計採用宮殿風格，建築體為鋼筋水泥，另依道路寬度構成3間4柱的格局，朱紅樓柱撐起3面往天際揚起的琉璃屋瓦，整修完工後的牌樓不僅風華再現，保存彰化歷史記憶，也可吸引更多觀光客來彰化遊玩。

縣府指出，為慶賀八卦山牌樓修繕工程竣工，文化局特別在彰化縣立圖書館一樓大廳，舉辦八卦山牌樓60週年老照片及文物展，展覽內容包含民國53年八卦山牌樓落成啟用典禮及不同年代的歷史照片等，展期自即日起至3月3日，民眾可透過老照片看見牌樓和街景演變樣貌。（編輯：郭諭儒）1130202

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.203