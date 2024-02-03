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屏東食品廠污水染紅萬丹大排 環保局查獲告發

2024/2/3 15:36（2/3 16:16 更新）
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屏東縣環保局3日查獲一間食品製造廠污染萬丹大排支流，大排內有不明紅褐色水排入，水面摻雜乳白色泡沫油脂。（屏東縣環保局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
屏東縣環保局3日查獲一間食品製造廠污染萬丹大排支流，大排內有不明紅褐色水排入，水面摻雜乳白色泡沫油脂。（屏東縣環保局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
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（中央社記者張已亷屏東縣3日電）屏東縣萬丹大排1月19日才遭廢油污染，環保局今天再查獲一間食品製造廠污染支流，染紅河川水體，將業者依違反水污染防治法第30條告發，並要求立即改善。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，接獲民眾陳情指萬丹大排支流遭染紅，1月31日派員趕赴現場，發現大排內有不明紅褐色水排入，水面摻雜乳白色泡沫油脂。

經稽查員採集水樣檢測，水體PH值為中性，接著沿路掀開水溝蓋檢視，出動切割重機具排除封死的蓋子，逐一清查上游工廠，於今天查獲一間食品加工廠，位置隱蔽且每週僅運作3天，廢水排放時間不規律，人員潛入狹窄涵洞口蒐證，發現排放未經處理含油脂泡沫的污水。

環保局表示，食品廠因年貨需求提升而增加產量，造成廢水暴增，又未經妥善收集處理，從廠外排水溝一路流至萬丹大排支流，被依違反水污染防治法第30條告發，立即停止排放並派員清理。

環保局提醒，將針對高污染潛勢區域重點稽查，呼籲業者在年前生意興隆趕工同時，善盡管理責任，產生的廢（污）水均應妥善收集處理，共同守護河川水體品質。（編輯：郭諭儒）1130203

屏東縣環保局3日查獲萬丹鄉一間食品製造廠，因年節趕工污染萬丹大排支流，將業者依違反水污染防治法第30條告發，並要求立即改善。（屏東縣環保局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
屏東縣環保局3日查獲萬丹鄉一間食品製造廠，因年節趕工污染萬丹大排支流，將業者依違反水污染防治法第30條告發，並要求立即改善。（屏東縣環保局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
#屏東縣環保局
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