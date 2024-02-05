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新北：18家急救責任醫院 春節連假急診照常服務

2024/2/5 10:55
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市政府衛生局今天表示，春節連假自2月8日起連放7天，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所調整。

衛生局發布新聞稿表示，8日是春節連假首日，依民間習俗是小年夜，多數醫院門診仍維持正常服務；除夕至大年初三各家醫院門診開設情形則有較大變動，多數醫院門診暫停開放，不過，樹林仁愛醫院、耕莘醫院等9家醫院除夕（9日）當天仍有開設部分門診。

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衛生局表示，部立台北醫院、樂生療養院等7家醫院10日維持部分門診服務；汐止國泰醫院、雙和醫院等5家醫院11日維持部分門診服務；市立土城醫院、台大金山分院等10家醫院12日開始提供部分門診服務；各家醫院13日起逐漸恢復平時門診時段。

衛生局表示，民眾春節連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市18家急救責任醫院仍提供24小時急診服務。為方便民眾就醫參考，新北市特別彙整轄內急救責任醫院春節連假期間門診服務情形表，有需要的民眾可以多加利用。（編輯：張銘坤）1130205

#新北市
#健保署
#新北市政府衛生局
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