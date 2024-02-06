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春遊南庄秘境 鹿場部落苦花潭步道啟用

2024/2/6 17:41（2/6 17:51 更新）
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苗栗縣南庄鄉苦花潭秘境近年爆紅，交通部觀光署參山國家風景區管理處近期進行苦花潭步道設施改善工程，近日已完工啟用。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月6日
苗栗縣南庄鄉苦花潭秘境近年爆紅，交通部觀光署參山國家風景區管理處近期進行苦花潭步道設施改善工程，近日已完工啟用。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣南庄鄉苦花潭秘境近年爆紅，交通部觀光署參山國家風景區管理處進行苦花潭步道設施改善工程，近日完工啟用，提供遊客更安全友善的休憩空間及解說設備，提升整體遊憩品質。

參山處長曹忠猷今天指出，苦花潭位於苗栗南庄鄉，距離鹿場部落約1公里，潭水源頭為風美溪，潭水深而清澈，又有傾瀉而下的瀑布，周遭林鬱蔥蔥，是非常療癒、隱身在山谷裡的瀑布絕景秘境，近年成為夏季野溪戲水的熱門景點，不少遊客在此從事溯溪及跳水活動，但也發生過多起溺水憾事。

為維護並提升遊客旅遊安全品質，參山處依參考鹿場部落建議，會同林務局、南庄鄉公所、鹿場部落辦理苦花潭步道用地使用同意會勘，並由林務局同意提供土地使用同意，以及苦花潭步道用地分割等，投入新台幣737萬元工程經費進行苦花潭步道設施改善工程。

參山處說，現場地形整地調整後，新增砌石步道及鋼構橋，步道下邊坡處增設安全繩索，並於適當地點提供休憩平台與解說設施，相關工程去年底完工，今年1月交予南庄鄉公所，進行植栽綠地養護、設施管理、水土保持相關維護管理事宜等，很適合新春期間探訪，順遊神仙谷、南庄老街等景點，安排一趟療癒身心之旅。（編輯：張銘坤）1130206

交通部觀光署參山國家風景區管理處6日表示，苗栗縣南庄鄉鹿場部落附近的苦花潭步道設施改善工程已完工啟用，提供遊客更安全友善的休憩空間。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月6日
交通部觀光署參山國家風景區管理處6日表示，苗栗縣南庄鄉鹿場部落附近的苦花潭步道設施改善工程已完工啟用，提供遊客更安全友善的休憩空間。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月6日
#曹忠猷
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