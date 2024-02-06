春遊南庄秘境 鹿場部落苦花潭步道啟用

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣南庄鄉苦花潭秘境近年爆紅，交通部觀光署參山國家風景區管理處進行苦花潭步道設施改善工程，近日完工啟用，提供遊客更安全友善的休憩空間及解說設備，提升整體遊憩品質。

參山處長曹忠猷今天指出，苦花潭位於苗栗南庄鄉，距離鹿場部落約1公里，潭水源頭為風美溪，潭水深而清澈，又有傾瀉而下的瀑布，周遭林鬱蔥蔥，是非常療癒、隱身在山谷裡的瀑布絕景秘境，近年成為夏季野溪戲水的熱門景點，不少遊客在此從事溯溪及跳水活動，但也發生過多起溺水憾事。

為維護並提升遊客旅遊安全品質，參山處依參考鹿場部落建議，會同林務局、南庄鄉公所、鹿場部落辦理苦花潭步道用地使用同意會勘，並由林務局同意提供土地使用同意，以及苦花潭步道用地分割等，投入新台幣737萬元工程經費進行苦花潭步道設施改善工程。

參山處說，現場地形整地調整後，新增砌石步道及鋼構橋，步道下邊坡處增設安全繩索，並於適當地點提供休憩平台與解說設施，相關工程去年底完工，今年1月交予南庄鄉公所，進行植栽綠地養護、設施管理、水土保持相關維護管理事宜等，很適合新春期間探訪，順遊神仙谷、南庄老街等景點，安排一趟療癒身心之旅。（編輯：張銘坤）1130206