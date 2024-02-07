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苗縣苑裡5819路線延續代駛 原班次時刻發車

2024/2/7 19:01
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）交通部公路局新竹區監理所苗栗監理站今天表示，苗栗縣苑裡鎮公路客運5819路線，自8日起由亦捷科際整合股份有限公司代駛，初期將延續先前金牌客運原班次時刻發車。

苗栗監理站指出，5819苑裡－觀音廟（經蕉埔）路線屬偏遠路線，最初行駛的苗栗客運自民國110年11月30日許可證屆期後，改由金牌客運代駛至今天期滿，後續由亦捷科際提供便捷運輸，確保苑裡鎮基本民行不中斷。

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苗栗監理站表示，接手代駛的客運業者投入低地板公車，提供鄉親便利的運輸服務，初期將延續金牌客運原班次時刻，往程自苑裡發車時刻為上午7時20分及10時50分；返程自觀音廟發車時刻為上午7時45分及11時15分，每日共提供4班次運輸服務。

農曆春節前夕，苗栗監理站站長蘇淑賢呼籲民眾春節期間返鄉出遊，善用iBus公路客運APP查詢乘車資訊；另外搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運均享有雙重優惠，鼓勵民眾多加利用。（編輯：方沛清）1130207

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