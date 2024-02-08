花蓮車站返鄉人潮高峰 縣府車站前發福袋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）春節連假首日，花蓮火車站預估，今天將有2萬3000多人進出站，是連假高峰，站長楊舜安在月台巡視，向下站旅客互道新年快樂；縣府也在出口發放福袋給返鄉專車乘客。

楊舜安指出，昨天下午起陸續出現返鄉人潮，上車人數9000人、下車人數1萬2800人，預計今天將有約1萬5000人下車、8000人上車，返鄉人潮會持續到明天上午。

楊舜安指出，加開班次加上新自強號EMU3000運能提升，今、明2天仍有零星車票，民眾可透過網路或現場購票，整體購票狀況較往年略為下降，推測是民眾提前返鄉或自行開車人數增加。

花蓮縣府與台鐵合作的返鄉專車今天上午11時許抵達，採實名制搭乘，300多個座位全數售罄，縣府人員在出口發放春節福袋，歡迎遊子返鄉。

從台北搭乘返鄉專車的陳姓一家人說，原本要開車回來，看到今年返鄉專車時間很好，決定試試看，搭乘體驗很不錯，車上都是同鄉人，很有親切感。

王姓民眾則建議，家人從桃園返鄉，沒辦法搭到從台北發車的返鄉專車，希望縣府未來返鄉專車能增加不同上車地點。（編輯：黃世雅）1130208

春節連假首日，花蓮火車站預估8日全天將有2萬3000多人進出站，進入最高峰。圖為花蓮車站內返鄉人潮。中央社記者張祈攝 113年2月8日