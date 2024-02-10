更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

小年夜及除夕家戶垃圾增 台南清運近5000公噸

2024/2/10 11:28（2/10 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府加強農曆春節前家戶垃圾清運，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾近5000公噸，較平日增加逾75%。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月10日
台南市政府加強農曆春節前家戶垃圾清運，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾近5000公噸，較平日增加逾75%。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府加強春節前家戶垃圾清運，市府環保局統計，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾近5000公噸，較平日增加76％，「台南400」活動、台灣燈會登場是垃圾增量主因之一。

台南市環保局今天發布新聞稿指出，台南市清潔隊加強春節前垃圾清運，全市小年夜、除夕2天共清運垃圾4948公噸，較平日增加76％，資源回收量共527公噸，也較平日增加121％，市民應力行垃圾減量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局表示，台南市大年初一至初三停收垃圾，初四加班收運，初五恢復正常收運；垃圾務必分類，寶特瓶及飲料杯等回收前應清洗乾淨，圍爐吃火鍋用瓦斯罐應先排空再交付資源回收車，勿直接丟到垃圾車，以避免車斗機器擠壓發生爆炸或焚化廠貯坑釀災。

環保局指出，2024「台南400」活動、台灣燈會登場，吸引遊客到台南旅遊，是垃圾量及資源回收量增量主因之一。另家中大掃除清出用不到的二手物，可交換給需要的人，或參加藏金閣二手免廢市集，延續物命，資源永續循環。（編輯：郭諭儒）1130210

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235