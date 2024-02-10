南鯤鯓代天府抽國運籤 廟方：中上籤將向上提升

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」。廟方認為是「中上籤」，農曆6月過後國運將向上提升。

今天是大年初一，台南北門區南鯤鯓代天府依往例抽國運籤，上午11時開始擲筊問神6次得到3聖杯、抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」，籤詩為「不須作福不須求、用盡心機總未休、陽世不知陰世事、官法如爐不自由」，籤詩左側是「貧富由來無定、家資聚散如煙」。

廟方認為此籤是「中上籤」，解讀籤詩為主事者必須心正行善、不欺暗室，農曆6月過後國運將向上提升；廟方也強調，國運籤主要是民生經濟，「諸神意旨由各方解讀」。

南鯤鯓代天府是台南海線知名大廟，國內外分靈寺廟逾2萬6000座、以「台灣王爺總廟」聞名，2011年起每年大年初一在五王殿前抽國運籤，迄今14年。

南鯤鯓代天府抽國運籤曾連2年抽出同一籤詩，也曾出現抽完籤筒內60支籤，卻因擲不出3個聖筊而從缺，2015年抽中「武則天坐天」籤詩，被外界解讀由身為女性的總統蔡英文當政，掀起熱議。（編輯：郭諭儒）1130210