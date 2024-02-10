更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄新上國小食農教育10年 窗台變菜圃、學生成立校內產銷公司
首頁 / 地方

南鯤鯓代天府抽國運籤 廟方：中上籤將向上提升

2024/2/10 12:54（2/10 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市北門區南鯤鯓代天府10日抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤，廟方認為是「中上籤」。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月10日
台南市北門區南鯤鯓代天府10日抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤，廟方認為是「中上籤」。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽龍年國運籤，抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」。廟方認為是「中上籤」，農曆6月過後國運將向上提升。

今天是大年初一，台南北門區南鯤鯓代天府依往例抽國運籤，上午11時開始擲筊問神6次得到3聖杯、抽到第34「丙午」籤、掛首「潘必正進士及第」，籤詩為「不須作福不須求、用盡心機總未休、陽世不知陰世事、官法如爐不自由」，籤詩左側是「貧富由來無定、家資聚散如煙」。

廟方認為此籤是「中上籤」，解讀籤詩為主事者必須心正行善、不欺暗室，農曆6月過後國運將向上提升；廟方也強調，國運籤主要是民生經濟，「諸神意旨由各方解讀」。

南鯤鯓代天府是台南海線知名大廟，國內外分靈寺廟逾2萬6000座、以「台灣王爺總廟」聞名，2011年起每年大年初一在五王殿前抽國運籤，迄今14年。

南鯤鯓代天府抽國運籤曾連2年抽出同一籤詩，也曾出現抽完籤筒內60支籤，卻因擲不出3個聖筊而從缺，2015年抽中「武則天坐天」籤詩，被外界解讀由身為女性的總統蔡英文當政，掀起熱議。（編輯：郭諭儒）1130210

#代天府
#南鯤鯓代天府
#台南市
#蔡英文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.237