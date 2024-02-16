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國中生玩氣墊遊具骨折 彰縣府：全力協助理賠

2024/2/16 15:19（2/16 15:41 更新）
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「2024花在彰化」活動持續展開中，今年活動首度設置付費遊戲區，但日前發生國中生玩氣墊遊具時從1樓高的頂部滑落，掉進失去緩衝墊保護的底部受傷，經診斷腳趾骨折受傷。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真彰化縣傳真 113年2月16日
「2024花在彰化」活動持續展開中，今年活動首度設置付費遊戲區，但日前發生國中生玩氣墊遊具時從1樓高的頂部滑落，掉進失去緩衝墊保護的底部受傷，經診斷腳趾骨折受傷。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真彰化縣傳真 113年2月16日
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（中央社記者鄭維真彰化縣16日電）彰化縣「花在彰化」活動今年首度有付費遊戲區，1名國中生玩氣墊遊具造成腳趾骨折受傷，家屬今天質疑縣府、廠商沒積極作為；縣府表示會全力協助後續理賠，要求廠商嚴格把關。

14歲國中女學生大年初二與家人出遊，到彰化縣溪州公園「花在彰化」遊玩，並購買150元票券使用遊戲區。家屬投訴媒體指出，該名國中生從1樓高的氣墊頂部滑落，掉進失去緩衝墊保護的底部，忍痛走出氣墊。

家屬表示，後來他們發現緩衝墊破損，現場卻不見遊戲區人員積極處理。女學生受傷後半小時，腳背明顯腫脹，救護站僅簡單包紮固定，當晚10時到醫院急診檢查，照X光發現右腳小趾挫傷斷裂，需休養3至6個月才可拆石膏。

縣府經濟暨綠能發展處發布新聞稿回應，當時廠商立即處理，致贈紅包給予慰問，並表示相關醫療費用於完成所有診治後，可檢附收據由保險公司或承攬廠商理賠；隔天家屬及受傷女學生、縣府人員、廠商重回現場查看，該設施無破損情形。

縣府表示，將全力協助後續理賠事宜，同時要求廠商嚴格把關遊憩區的器材使用安全。（編輯：謝雅竹）1130216

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