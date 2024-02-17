澎湖土魠魚漁獲豐 年後價格降民眾搶便宜

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖土魠魚是冬季主要漁獲之一，馬公第三漁港的魚市場今天滿滿土魠魚，農曆年後價格降，一尾10公斤重以上的每公斤只要新台幣460元，與年前相比幾乎便宜一半，不少民眾趁此搶便宜。

天氣好轉，海象趨穩，澎湖漁船出海作業，今天都大有斬獲。土魠魚農曆年節前需求量大，市場價格而水漲船高；不過，年後市場需求量減少，價格幾乎腰斬，一名攤商就指出，「土魠魚在年前是金，年後是土」，價格落差大。

澎湖區漁會表示，馬公第三漁港魚市場這兩天單單漁船進場標售的土魠魚，不包括外垵等其他漁港，就累積高達近萬公斤。

馬公第三漁港魚市場今早各攤位上，有大大小小的土魠魚，但市場銷售價格疲軟，5公斤以下的每公斤200多元，6至7公斤等級每公斤只有300多元，8至9公斤則在400元上下，10公斤以上每公斤只要460元，比過年前幾乎便宜一半的價格，不少消費民眾都趁此撿便宜。

澎湖冬季漁汛期中，有「白金」之稱的土魠魚，是冬季最主要的漁獲之一，每年的冬季至元宵節前後，是最為肥美的時候，更是品嚐最佳的時機。（編輯：陳政偉）1130217

天氣好轉，海象趨穩，澎湖漁船出海作業，都大有斬獲。馬公第三漁港魚市場17日擺滿大大小小的土魠魚。中央社 113年2月17日