提升數位學習 全台東小一教室將設觸控大螢屏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣長饒慶鈴今天送給全縣國小一年級學生「入學禮」，將在所有小一教室建置互動式護目投影觸控大螢屏；同時還規劃與台大實驗林管理處合作，將生物多樣性內涵融入校園。

台東縣政府今天舉辦112年第2學期國民中小學校長會議，由饒慶鈴主持。縣府會後發布新聞稿表示，饒慶鈴宣布113學年度投入新台幣1530萬元經費，在全縣國小一年級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，做為小一新生的入學禮，提升孩子數位互動學習的機會。

另外，台東縣政府也規劃與台大實驗林管理處合作，創新將生物多樣性內涵融入校園，提升校園中的棲地多樣性，共同推動與自然相關的永續行動。

饒慶鈴表示，數位學習是未來趨勢，去年設置德高國小、成功國小、東清國小、豐田國中等9所國中小為重點學校，辦理研習及提供數位學習教學資源等協助，帶動區域內聯盟學校對於數位學習的精進。

饒慶鈴表示，113學年度更將協助全縣國小一年級班級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，運用數位科技讓教學更活潑多元，以互動功能提升學生學習興趣，且螢幕不反光、低藍光、不閃屏，減少低年級學童視力受影響的風險。

她也提到，台東是山與海之間的城市，未來不僅將持續推動面山親海教育，更期盼將SDGs環境永續的理念落實在校園之中。（編輯：謝雅竹）1130217