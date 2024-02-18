陽明山花季起跑 八重櫻等櫻花盛開點綴園區

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（中央社記者劉建邦台北18日電）陽明山花季已登場，展期至3月17日，台北市工務局今天表示，陽明公園內的八重櫻正在盛開，昭和櫻與吉野櫻和杜鵑花也接續綻放，眾多櫻花點綴園區，歡迎民眾前往賞櫻。

北市府工務局公園處新聞資料指出，2024陽明山花季「花續陽明」已拉開序幕，展期至3月17日，為期40天花季，山櫻花、寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻接續開放，還有杜鵑花、西洋水仙及3月中旬的紫藤花一併盛開，讓陽明山呈現百花齊放。

公園處表示，陽明山風景秀麗，旅客絡繹不絕，尤其是每年春天的陽明山花季活動，更吸引眾多賞花人潮，今年花季也精心規劃配合花季的各種活動，讓民眾了解陽明山歷史、人文與經濟背景。

公園處指出，陽明山花季近期盛開包含八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及杜鵑花，深桃紅色的八重櫻主要分布在陽明山花鐘後方銅像區及第二停車場旁水濂洞區，目前正值盛期，此外，公園內近8萬棵杜鵑花將綻放，228連假期間還有昭和櫻與吉野櫻將接力綻放。

公園處表示，陽明山花季除百花爭豔精彩可期，並規劃豐富活動，包含3月2日登場「台北櫻花盃街舞大賽」、陽明山辛亥光復樓「草山百年風華特展」，中山樓、陽明書屋等處也同時舉辦陽明山館舍串聯活動。

公園處指出，提醒賞櫻民眾，因山上停車位有限，建議搭乘大眾運輸工具前往陽明山，相關交通及活動資訊可至「台北花季花IN台北」官網或陽明山花季臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1130218