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市民抗議塭仔圳領航路闢建延宕 新北：全力趕工

2024/2/22 12:35
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（中央社記者王鴻國新北22日電）民進黨新北市議員李宇翔、泰山區里民多人今天召開記者會抗議塭仔圳市地重劃區封路闢建「領航路」工程，但進度一再跳票，影響里民進出；市府表示，將全力趕工，儘速通車。

李宇翔表示，這條串連新莊、泰山段寬約30公尺的「領航路」計畫道路工程，市府從111年6月宣示將於112年10月通車，但112年7月又改稱到同年底通車。

他表示，但市府去年12月卻再次將通車日期延至今年農曆年前，如今，農曆年都已經過了，可是完工時間仍遙遙無期，讓當地因封路致交通及居民生活品質持續惡化，居民回家都要繞遠路，因此，呼籲市府應正視人民心聲，儘速完成道路工程。

泰山區貴賢里長陳岳宏表示，塭仔圳重劃工程歷經設置便道、封路、施工已經數年，在地居民忍受交通、環境及停車不便等問題，但既定工程卻一再延宕。他還帶領現場多名里民高喊「還我用路權」「拒當二等公民」等口號，並希望市府能聽到里民的心聲。

新北市政府地政局以訊息說明，依契約規定，領航路道路工程訂於113年4月底前完成，但地政局希望承包商能在112年底完工，以提前服務當地居民。

地政局表示，因開發工程屬戶外作業，道路基礎工程施作經常受到天候及去年大環境缺工影響，導致通車時程未如期待。市府已要求承包商全力趕工，趕在契約期限內儘速開通，以減少周邊民眾不便。（編輯：李錫璋）1130222

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