嘉縣15隻喵星人開放認養 逾2.5萬人次搶登記

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（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣家畜所日前查獲貓隻非法繁殖場而沒入13隻品種貓及2隻混種貓，5天逾2.5萬人次民眾登記認養，中籤率僅萬分之6，29日直播公開抽籤，抽出15名超幸運天選之人。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，家畜所去年底查獲貓隻非法繁殖場而沒入13隻品種貓，包括混種貓2隻、小步舞曲3隻、非標準型曼赤肯1隻、曼赤肯1隻、英國長毛貓3隻、布偶貓2隻、摺耳貓1隻，年齡約3個月至3歲不等。另有2隻緊急救援收容安置的混種貓，也一併開放登記認養。

家畜所表示，公開認養消息一公布後，家畜所電話幾乎被打爆，甚至還有人表達願意整批認養意願。因這批貓隻外觀可愛、毛色漂亮，吸引大批民眾登記，僅開放5天登記，於昨天截止計有逾2萬5000人次登記，中籤率萬分之6。登記人氣王為布偶貓，有3285人登記。

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家畜所指出，登記人數眾多，正動員人力加班徹夜篩選，篩選後進入第2階段抽籤的認養人名單，將於27日上午9時公布於家畜所官方網頁，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，家畜所保有最終評估認養者是否合適認養的權利。

家畜所表示，篩選登記名單時，發現有民眾以人海戰術揪團搶登記、還有急於填單漏填項目或資料填寫文不對題等情形，甚至還有人截取網路樣品屋相片充當飼養環境，讓人啼笑皆非。（編輯：謝雅竹）1130224