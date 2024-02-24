台東鬧元宵炮炸肉身寒單登場 兩天近30場次

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東元宵節重頭戲炮炸肉身寒單（邯鄲）今早登場，今明兩天總計近30場；下午則是陣頭遶境開跑，將熱鬧至明天晚上。

台東元宵節系列活動炮轟寒單爺（邯鄲爺）已成為台東觀光重頭戲之一，今天上午8時由邯鄲堂的炮炸邯鄲爺在台東市中華路知名店家「榕樹下米苔目」前首炸，吸引數百遊客感受震撼場面。邯鄲堂這2天公告的場次計有11場。

另外玄武堂的炮炸寒單爺上午9時在東海岸的成功鎮公所前廣場開炸，中午12時30分拉回台東市正氣路玄武堂，進行國際交換學生炸寒單文化交流體驗。這2天總計有17場。

由於炮炸活動煙霧迷漫、具危險性，玄武堂和邯鄲堂提醒參與觀賞的民眾或遊客注意孩童及本身安全，建議穿著棉質長袖、長褲或較為厚重避免火傷的衣服為佳，也請準備耳塞、口罩、帽子等物品。

根據台東文史考察資料，「寒單爺」是武財神，但為何要炮炸寒單爺，由來已經不可考。傳說紛紜，主要說法為寒單爺生性怕寒，所以人們要以熾熱的「炮火」為其驅寒，求得武財神的關愛。

而傳說「邯鄲爺」是流氓神，原是地方上的惡霸，平日魚肉鄉民、欺壓百姓，晚年後悔，甘願被鄉民炮炸致死贖罪，被炸死後，鄉民覺得這流氓「義行可風」，於是開始祭拜。

民國初年台東也有些地痞流氓認為其精神可佩，於是祭拜邯鄲爺，隨著時間演變，開始效法其精神，在元宵節這天扮作肉身邯鄲讓台東市民以鞭炮轟炸。

台東炮炸肉身寒單（邯鄲）因具有漢族和平埔族祭祀文化特色，且是台東特有民俗活動，民國95年台東縣政府文化局提報申請登錄無形文化資產。（編輯：謝雅竹）1130224