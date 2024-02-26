屏東「奇幻大津」帶動蜜棗銷量 提升在地文化觀光

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣政府在高樹鄉舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，採售票且每天限1000人，為期34天逾3萬人次參觀，相當熱門，不僅打響屏北文化觀光品牌，順勢帶動在地蜜棗銷量成長10%。

「奇幻大津」活動自1月23開幕，將光影藝術結合山水瀑布、在地文化與自然地景，打造成為夜間夢幻森林，活動為期34天，昨天落幕，累計逾3萬人次入園參觀。

文化處發布新聞稿表示，「奇幻大津」採售票方式及每天限額1000名的人流控管，平日除在地鄉民揪團上山，也吸引許多遊客慕名而來，尤其春節連假及假日，更是出現一票難求盛況。

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文化處指出，活動期間不少鄉民二刷、三刷，也有到訪遊客驚呼「以前來過大津，這次來更驚豔」、「夜遊瀑布光影很特別、很棒的體驗」、「五星好評，水與光之美百看不厭」、「 好期待明年會有什麼不同」，加上網路社群的發酵，也為「奇幻大津」創造驚奇，帶來超乎預期的熱烈迴響。

縣府提及，活動期間推出的「大津小賣所」，集結各種在地小農與店家，年節前後正值蜜棗產季，活動推出遊客購票體驗可獲1顆特級蜜棗，帶動高樹蜜棗品牌能見度大增，銷量成長10%，農民笑開懷，為地方創造經濟效益。（編輯：黃世雅）1130226