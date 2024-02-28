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反開發打鐵厝產業園區 鹿港居民到說明會場抗議

2024/2/28 17:15（2/28 17:26 更新）
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彰化縣政府預計在鹿港開發「打鐵厝產業園區」，28日舉行聯絡道路拓寬工程施工前說明會，多名居民與環保團體成員前往拉白布條、舉標語抗議，表達訴求立場。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月28日
彰化縣政府預計在鹿港開發「打鐵厝產業園區」，28日舉行聯絡道路拓寬工程施工前說明會，多名居民與環保團體成員前往拉白布條、舉標語抗議，表達訴求立場。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月28日
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（中央社記者鄭維真彰化縣28日電）彰化縣政府預計在鹿港開發「打鐵厝產業園區」，遭鄰近富麗大鎮過半居民反對，今縣府舉行聯絡道路拓寬工程施工前說明會，居民與環團前往抗議，導致說明會提前結束。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英今與打鐵厝產業園區自救會成員前往說明會拉布條抗議，喊出「堅決反對打鐵厝產業園區」口號，10多人走到台前向縣府官員表達訴求，雙方僵持不下，甚至一度爆發推擠，導致說明會無法進行。

施月英接受媒體訪問時表示，富麗大鎮約有3000住戶，與打鐵厝產業園區僅有一牆之隔，人口密集，設立工業區容易有公安、污染疑慮，過半戶數已連署反對開發該園區。

施月英說，此案缺乏適當性及合理性，在內政部國土計畫審議會中遭否決，自救會已提起行政訴訟，目前仍在台中高等法院審理中，但縣府執意開發，要拓寬聯絡道路。施月英認為，當地適合發展老人園區、公園綠地等，而非工業區。

縣府經濟暨綠能發展處會後發聲明稿表示，今天說明會是基於當地居民行經打鐵巷的安全考量，向居民說明該聯外道路有助於美化當地景觀道路，並讓交通動線更暢通。

經綠處表示，反對開發的人士干擾程序進行，導致現場居民無法聆聽，會中休息10分鐘再解說，未料反對人士繼續阻擋說明會進行，因此提早結束。為了讓與會居民詳細了解，有發送施工規劃的紙本資料給居民參考。

經綠處指出，開發打鐵厝產業園區進度都依法行政，目前辦理園區聯絡道路拓寬起點自彰18（路東路二段）至富麗二街，長度約150公尺，寬度25公尺，雙向4車道道路，規劃人行道及主要道路加寬，並分成2階段施工，第1階段維持既有道路雙向通行，第2階段才進行原有既有道路施工，所需時間210天。（編輯：謝雅竹）1130228

彰化縣政府28日舉辦打鐵厝產業園區聯絡道路拓寬工程施工說明會，環保團體及反打鐵厝產業園區自救會成員現身抗議，多人走到台前向縣府官員表達訴求，雙方一度僵持。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月28日
彰化縣政府28日舉辦打鐵厝產業園區聯絡道路拓寬工程施工說明會，環保團體及反打鐵厝產業園區自救會成員現身抗議，多人走到台前向縣府官員表達訴求，雙方一度僵持。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月28日
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