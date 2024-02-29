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北大特區土地通檢2/29發布實施 車站用地變公園

2024/2/29 14:40
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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市府說，「變更台北大學大學社區特定區計畫（第二次通盤檢討）」將已無使用需求的車站用地變更為0.5公頃的公園，經新北市府與內政部都市計畫委員會審議通過，今天起發布實施。

新北市府城鄉發展局今天說，台北大學社區特定區橫跨三峽及樹林區部分區域，總面積約185.53公頃，這次特定區計畫檢討重點除配合現行法規辦理主細計拆離，也同步辦理計畫書圖重製及數位化，以提高後續都市計畫檢討精確性。

另外，為符合管用合一原則，龍埔國中所在地配合北大高中招生，將學校用地變更為文高用地，其他區域內已開闢為道路部分，也配合現況調整為道路用地。

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新北城鄉局表示，這次檢討除了考量居民所需，也將計畫區內經交通局評估已無使用需求的大義路、學成路口車站用地，變更為0.5公頃的公園，後續公園開闢部分將持續配合在地需求，由主管機關評估辦理。

新北城鄉局說，停車場用地部分則配合在地托老、托幼需求，調整土地使用規定，並由經發局辦理招商作業，未來將朝滿足當地社區居民所需複合式設施開發，市府將持續完善北大特定區公共服務機能，提升居民生活品質。（編輯：張銘坤）1130229

#交通局
#經發局
#新北市府城鄉發展局
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