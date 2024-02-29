新竹市三民國小停車場 3/1起開放、每小時收30元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹市政府今天表示，為解決民眾停車需求，三民國小汽車停車場從3月1日起開放民眾停車，盼改善附近停車空間不足的問題，停車場收入將運用於校園場地維護管理。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹市屬於人口稠密的都市，市區停車位難求，在市場、醫院附近也常有停車格不足問題，為舒緩停車空間，市府與學校溝通開放校園停車空間。

市府向中央社記者說，三民國小汽車停車場將於3月1日起開放停車，平日與假日皆是全天開放，但部分時段配合學校需求，開放的停車格數量不同，不過費率皆為每小時新台幣30元。

市府說，平日在上午6時至下午6時開放一半車格數計11格，在平日下午6時後則為全場開放為22格車位，假日期間是以全場停車格皆開放。

市府表示，學校對外開放停車以不影響學生、教職員為前提，車輛不涉及學生活動範圍為原則，若遇學校辦理活動，仍以學校活動為優先，並輔以門禁管理、中央監控等電子設備，讓學生及家長安心。（編輯：李錫璋）1130229