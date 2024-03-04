阿里山區花季來臨 嘉義縣提供24小時緊急醫療服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）阿里山區3、4月櫻花盛開，將迎來大量旅客，嘉義縣府今天說，阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供24小時醫療服務，阿里山鄉衛生所提供門診與視訊診療，保障遊客及民眾生命安全。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，阿里山國家風景區涵蓋嘉縣番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉瑞里風景區、太平雲梯、阿里山鄉等沿線的知名風景區，山路蜿蜓多處危險路段、路途遙遠致就醫不便。

為此，嘉縣衛生局整合健保署IDS計畫（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫，由7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，於阿里山森林遊樂區香林衛生室提供完善的24小時緊急醫療網絡服務。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，衛生局並輔導嘉義市聖馬爾定醫院於阿里山公路台18線64公里處石棹路段設立24小時全年無休的醫療站，阿里山鄉衛生所提供門診服務。

此外，大林慈濟醫院於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室，也設置假日觀光醫療站，透過完善的山區醫療整備，保障遊客及民眾生命安全。

趙紋華強調，衛生局已針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，歡迎各地民眾安心來嘉賞花。（編輯：黃世雅）1130304