2綠議員112年建議款掛零 侯友宜：搭配市政規劃進行

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，但民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜去年都掛零，質疑有差別待遇。新北市長侯友宜受訪表示，建議款都經市政規劃搭配進行。

新北市政府主計處每年都會依上下半年公布議員建議款核撥統計，戴瑋姍、陳乃瑜2人去年都掛零，引外界質疑市府有差別待遇。

陳乃瑜表示，為爭取地方建設，她每年建議款都是儘量「提好提滿」，去年共提了約新台幣1000萬元，其中包括保護消防人員安全的救災設備，以及改善石碇區永定國小有高低差的不成套課桌椅，結果市府都不給。

戴瑋姍則把統計紀錄都成問政上的神聖勳章，她說除了上屆第1年有撥少許建議款，其他年度都是掛零，去年則有陳乃瑜陪她掛零。

她表示，這代表她問政上認真且不放水，雖然她建議款都有因應地方需求提滿額度，但市府針對單一議員不給，顯然市府在核撥上有政治考量。

主計處長吳建國表示，各局處收到議員建議款簽單後，會先考量是否能配合相關施政計畫，或是預算已經編列，才沒有使用到議員的建議款額度，撥款上不會有政治考量。

侯友宜今天主持113年市長行動治理中和區座談會議時，接受媒體聯訪，媒體詢及戴瑋珊跟陳乃瑜建議款掛零，被指說有差別待遇。侯友宜表示，議員的建議款都會配合市政的專業、各局處的考量底下，大家共同攜手往前走。

記者追問，之後會核發嗎，侯友宜表示，每一件建議款都會經過市政府整個市政的規劃上，一起搭配進行。（編輯：李錫璋）1130304