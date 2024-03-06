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首頁 / 地方

北市運動中心響應婦女節 入場費連3天降至38元

2024/3/6 11:05
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）響應國際婦女節，台北市體育局今天宣布，全市運動中心8日至10日推出女性專屬優惠，游泳池及健身房入場費降至38元。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，根據教育部體育署統計，去年台北市規律運動人口男性比例為46.4％，遠高於女性的33.6％，顯示當前職業婦女因忙於工作及家務，導致減少運動次數。

體育局指出，以鼓勵女性養成規律運動習慣為宗旨，8日至10日各區運動中心推出女性專屬優惠，除整修中的文山運動中心及大同游泳池，健身房及游泳池入場費皆降至新台幣38元。

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此外，體育局介紹，萬華運動中心同時提供女性購買健身月卡8折優惠，內湖運動中心則舉辦免費體能及拳擊有氧體驗，信義運動中心還規劃多項女性公益課程、美人魚泳池體驗、免費量測身體組成分析等活動。

體育局表示，2025世界壯年運動會正值早鳥報名費7折優惠期間，鼓勵女性呼朋引伴，在高爾夫、網球、運動舞蹈等35種運動中，選擇擅長項目報名參與，並以此作為持續鍛鍊目標，在明年站上世界舞台綻放光芒。（編輯：龍柏安）1130306

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