台南5年投入逾1.3億元 疏濬七股潟湖復育沙洲24公頃

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市七股潟湖淤積及外海沙洲內移，市府今天表示，民國108年至112年已投入新台幣逾1億3千萬元復育沙洲24公頃，有效改善潟湖陸化及沙洲侵蝕。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，108年動用市府第二預備金2300萬元疏濬七股潟湖航道1020公尺；累計108年至112年投入1億3278萬元辦理七股潟湖疏濬及外海沙洲復育工作，疏濬淤積土方40萬立方公尺，復育沙洲面積24公頃。

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水利局表示，今年將再投入1200萬元，藉由抽沙養灘、竹樁及沙腸袋等NBS工法（以自然為本的解方）進行潟湖疏濬及沙洲復育工作。

此外，市府將投入300萬元辦理台南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫研究案，調查將軍溪口至曾文溪口沿岸離岸沙洲及內側潟湖長約21公里海岸段，分析地形水深變遷、海岸漂沙及海岸侵蝕成因等，再提出改善工法及評估經費，向中央爭取共同防護台南海岸。（編輯：陳仁華）1130307