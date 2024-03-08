高市補助設置屋頂太陽光電 最高可獲20萬元

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄市為鼓勵民間建築物設置太陽光電，今年度編列1000萬元補助，工務局今天表示，20日起受理申請，補助金額每瓩（kW）從6000至1萬2000元不等，每案最高補助金額20萬元。

高市工務局長楊欽富表示，去年市府共協助高雄市民完成建置2271kW的太陽光電系統，未來20年可協助高市供應約5802萬度的電力回饋。依據經濟部再生能源躉售費率計算，將累計將有約新台幣3億元的躉售獲益。

工務局透過新聞稿說明，太陽光電屋頂設置除可達到良好隔熱，降低室內溫度，經技師簽證提高屋頂結構安全也助益。

工務局表示，以透天住宅屋頂設置6kW太陽光電板為例，裝置費用約6kW乘以7萬元，共42萬元，領取補助金額為6kW乘以6000元，共3萬6000元，每年售電收入約4萬4340元，預計回收年限為9至10年，剩下10至11年的發電為淨賺收入，相較無專業簽證鐵棚違章，既保障結構安全又能賺綠金。

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工務局強調，高雄氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳區域，本年度補助對象，分為獨棟、出租屋頂的公寓大廈、連續相連三棟（含）以上、連續相連五棟（含）以上及都市危險及老舊建築物加速重建條例建築物。

另外，針對偏遠地區設置太陽光電設施採2倍補助，每一申請案最高補助金額以20萬元為限。同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限。公告補助期限為3月15日至10月15日，民眾可洽建築管理處詢問細節。（編輯：郭諭儒）1130308