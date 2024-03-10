開業56年火烤兩吃 最後一間可利亞4/30歇業

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）開業56年的可利亞高雄和平店今天晚間宣布將於4月30日結束營業，業者表示，因房租到期房東不再續租，將在萬般不捨畫上休止符。歇業公告一出許多民眾哀嘆「時代的眼淚」。

可利亞餐廳今晚在臉書（Facebook）粉絲團發出結束營業公告，並貼出「總經理的信」，總經理謝玟瑄表示，一封存證信函，將這些已交織56年的情感化為了終章，「無奈的，我們將在2024年4月30日，因租約到期，畫下休止符」。

此結束營業公告一出，不少網友嘆「又是一家時代的眼淚」，有民眾說「可利亞是我從小吃到大的火烤兩吃，食材新鮮好吃」、「這是自己唯一吃的火烤兩吃」、「感覺又是蓋房子惹的禍」。

可利亞於全盛時期在全台有超過40家分店，全台最後一家和平店曾在2020年5月底短暫歇業，在重新裝潢、轉型於同年8月恢復營業，主打復古奶油烤肉結合火鍋。

謝玟瑄說，縱然可利亞挺過嚴峻疫情，撐過了台灣經濟低谷，卻未能抵擋住房東一紙不續租的通知，簡單的一封信成為了無奈結局。雖然和平店將於2024年4月30日結束營業，「但她的精神，不會終斷，將會繼續傳承於其它品牌」。

謝玟瑄表示，衷心感謝56年來顧客的厚愛，現在更成功吸引眾多年輕客群的青睞，這份成功無疑是對過去努力的最好回報，期待有緣再相會。

謝玟瑄強調，可利亞將逐步轉型為八八口燒肉、聚梧桐麻辣鍋、貳堂鍋物等新形態品牌。這些新興品牌，雖背負著不同的故事與背景，卻同樣傳承了老一輩的智慧與自己這一代的堅持，更有第三代的睿智及策略。（編輯：陳彥鈞）1130310