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嘉義瑞里花季 「浪漫紫藤星球」裝置藝術啓動

2024/3/11 18:33（3/11 19:21 更新）
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搭配嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花開，並迎接白色情人節，縣府特別在瑞里源興宮前廣場設置巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，11日晚間點燈，將展出至3月底。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
搭配嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花開，並迎接白色情人節，縣府特別在瑞里源興宮前廣場設置巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，11日晚間點燈，將展出至3月底。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）搭配嘉縣梅山鄉瑞里村3月紫藤花開，並迎接3月14日白色情人節，縣府在瑞里源興宮前廣場設置巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，今晚點燈亮相，供遊客打卡留下美好回憶。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，今晚由瑞里國小學生裝扮成紫藤仙子熱鬧開場，與縣長翁章梁一同點亮近3公尺高的「浪漫紫藤星球」，為整座瑞里山城點起紫色浪漫。

翁章梁表示，紫藤花季讓人感受到濃濃的戀愛氛圍，「浪漫紫藤星球」無論是白天或夜晚各有不同的浪漫景致，白天與背後的山嵐紫藤花景相互呼應，夜晚星球亮起後，更加夢幻浪漫。

翁章梁說，來瑞里隨手一拍即可留下美好鏡頭，歡迎民眾在浪漫的紫藤花季，尤其是白色情人節時，與另一半上山，留下甜蜜回憶。

文觀局說，配合紫藤花季「浪漫紫藤星球」展出時間至3月底，今年紫藤花應可綻放至4月中旬。

另外，3月17日上午10時在瑞里紫藤公園將舉辦「紫色野餐派對」活動，快跟家人、好友們一起穿著紫色服飾，規劃來趟2天1夜的紫色輕旅行。

因花況易受天氣影響，文觀局建議遊客出發賞花前，加入官方社群帳號「慢遊嘉義Line@」就可獲得最新的花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等相關資訊。更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁或Instagram查詢。（編輯：黃世雅）1130311

嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花已逐漸盛開，處處可見到紫色美景，文化觀光局表示，今年紫藤花應可綻放至4月中旬，歡迎遊客前來欣賞浪漫景致。中央社記者蔡智明攝 113年3月11日
嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花已逐漸盛開，處處可見到紫色美景，文化觀光局表示，今年紫藤花應可綻放至4月中旬，歡迎遊客前來欣賞浪漫景致。中央社記者蔡智明攝 113年3月11日
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