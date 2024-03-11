侯友宜幕僚謝政達選後未返市府 接工策會總幹事

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北11日電）新北市長侯友宜代表國民黨參選總統失利後，張其強等幕僚都重返市府任職，謝政達則改接工策會總幹事。另外，前立委李德維接任新北市文化基金會董事長。

侯友宜在去年6月1日成立競選辦公室，包括時任新北市副市長謝政達、副秘書長張其強等核心幕僚都請辭投入選戰，扛起輔選重責，但選舉失利後，張其強回任副秘書長，侯辦發言人陳柏翰、吳亮賢、王敏旭等人也都重返市府任職。

新北市副市長並無空缺，就在幕僚紛紛歸隊下，唯獨謝政達遲遲未返市府，但今天接任新北市工商發展投資策進會總幹事，而工策會主委正是由侯友宜兼任。

另外，在侯友宜競選總統期間擔任侯辦組織部副召集人的國民黨前立委李德維，接任新北市文化基金會董事長。李德維透過官網表示，新北市以安居樂業為2030年願景，期盼打造新北市成為環境永續、宜人宜居城市。

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李德維說，近年來，在城市治理也將設計概念導入公共政策、企業創新與社會創新，透過設計進行公共服務創新，逐步建立新北城市品牌。

李德維說，新北市文化基金會將透過設計創新驅動跨領域合作，搭建政府、企業、在地組織與團體跨領域合作平台，媒合創新力量，將設計創新影響力帶到新北市不同角落，共同塑造獨特城市紋理，構築兼具傳統與創新的文化氛圍，讓人們到新北市都能感受城市文化底蘊、發展軌跡及不斷創新蛻變的運轉動能。（編輯：張雅淨）1130311