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混凝土預拌車陷落路面 高市府：超重逾9噸將追償

2024/3/12 21:26（3/12 21:36 更新）
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高雄市路竹區成功路面12日發生坍塌事故，一輛混凝土預拌車陷落坑洞。經高雄市水利局及警方調查，事故車輛超重約9噸。事發現場已透過吊車協助吊離車身，預計13日進行箱涵頂版修復作業。（高雄市政府水利局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月12日
高雄市路竹區成功路面12日發生坍塌事故，一輛混凝土預拌車陷落坑洞。經高雄市水利局及警方調查，事故車輛超重約9噸。事發現場已透過吊車協助吊離車身，預計13日進行箱涵頂版修復作業。（高雄市政府水利局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月12日
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（中央社記者張已亷高雄12日電）一輛混凝土預拌車行經高雄路竹成功路時路面坍塌而陷落，經水利局及警方調查，該車超重9噸，已排除事故車輛，預計明天進行箱涵頂版修復作業，5天內完成，後續會向廠商追償。

高雄市政府水利局今天告訴中央社記者，塌陷處約長8公尺、寬2.5公尺、深1.2公尺，截至晚上8時許，已將陷落坑中的混凝土車吊起，預計13日早上進行遭壓損的箱涵頂版修復作業，5天內完成，期間將妥善做好交通維持措施，後續會向廠商追償。

混凝土預拌車業者表示，車輛原訂送料到火力發電廠，後續將配合釐清箱涵損壞責任歸屬。

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高雄市政府警察局湖內分局竹滬派出所副所長莊達隆表示，經駕駛出示出貨單，該車輛總重30.943噸，不符合該車型法定荷重21.5噸，超載9.443噸，依道路交通管理處罰條例第29之2條規定，可處新台幣2萬元罰鍰。

21歲鍾姓男子今天上午11時10分許，駕駛混凝土預拌車行經路竹區成功路223巷口，在倒車過程中，路面突然塌陷，造成車輛陷落，並往右傾倒撞擊旁邊一間存放海產的倉庫，鍾男沒有酒駕，從駕駛座爬出沒有受傷。經水利局現勘，塌陷現場周圍民宅沒有安全疑慮，居民不用撤離。（編輯：李錫璋）1130312

#高雄市政府水利局
#高雄市
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