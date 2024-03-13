竹子湖海芋季14日登場 設置童趣感地景藝術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日）台北市產發局表示，竹子湖海芋季將在14日白色情人節揭開序幕，這次主題為「芋見小時候」，由花農們親手打造具童趣感地景藝術，目前海芋已陸續盛開，歡迎民眾到場賞花打卡。

台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，位於竹子湖純白海芋目前正在盛開，將在白色情人節14日辦理2024海芋季開幕式，規劃一系列精彩活動，並與北投區農會輔導海芋地景打卡點設計展，讓竹子湖海芋田充滿童趣風格打卡氛圍。

產業局表示，竹子湖海芋季從3月14日至4月28日，竹子湖休閒農業區是台北市最大休閒農業區，面積達96公頃，海芋季範圍竹子湖，包含頂湖、東湖及下湖，最遠在馬槽也有部分海芋。

此外，4月29日至5月16日為海芋及繡球花季交接期，仙氣純白海芋及婀娜多姿繽紛繡球花交織美麗邂逅，遊客在竹子湖可同時欣賞2種花卉；繡球花季將於5月17日登場。

產發局提供位於竹子湖內打卡拍照地點，如海芋大道大梯田生態花卉農園以蹺蹺板為主軸，搭配泡泡機製造浪漫氛圍，曹家花田香運用園主小時候元素創作，小瀑布海芋園搭起木偶踩高蹺，設置造型可愛大型竹蜻蜓等。

產發局表示，2024竹子湖海芋季花況及交通資訊，可在臉書Facebook粉絲專頁或產業局官網查詢。（編輯：方沛清）1130313