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花蓮新城閒置台電大樓 變身行銷村落的偏鄉百貨

2024/3/14 16:49（3/14 17:56 更新）
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練習曲文創公司深耕花蓮新城老街，爭取中央經費，改造閒置10年的台電舊大樓，集結在地餐飲、展覽、選物及共享空間，將其升級為「山海百貨」，活化社區。中央社記者張祈攝 113年3月14日
練習曲文創公司深耕花蓮新城老街，爭取中央經費，改造閒置10年的台電舊大樓，集結在地餐飲、展覽、選物及共享空間，將其升級為「山海百貨」，活化社區。中央社記者張祈攝 113年3月14日
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）一群對偏鄉教育、地方創生有理念的年輕人，深耕花蓮新城老街，改造閒置10年的台電舊大樓，集結在地餐飲、展覽、選物及共享空間，成為富有地方特色的「山海百貨」。

從不賣書的練習曲書店，到結合地方創生、復興村落的運動，練習曲文創公司在社區「蒐集」約8間老屋及閒置空間，集結一群有理想的行動者加入，為沒落的新城鄉帶來新文化。

練習曲文創公司創辦人胡文偉說，這間舊台電大樓位在老街最熱鬧的地點，單純覺得有發展機會，一口氣就承租16年，整理成藝術空間，展覽過齊柏林攝影作品、邀請方文山演講。

近年來有夥伴加入，爭取國發會及文化部約新台幣500萬元經費，歷時1年時間大整修，增加廚房設備、餐飲空間，同時保留舊宿舍空間，藝術空間升級為「山海百貨」，為老街帶來不同的文化刺激。

新城村早年因為立霧溪淘金熱繁華一時，隨著台9線改道、淘金熱降溫，歌廳、電影院、照相館等沒落。山海百貨主理人林韋騰說，練習曲想做的不只是孩童教育，也想讓城鎮復興，讓這裡的孩子有留在家鄉工作的選擇。

林韋騰說，山海百貨1樓有新城村歷史介紹，也是是餐飲空間，由在地私廚駐店，主打精緻原民餐點；2樓是選物店，嚴選花蓮13鄉鎮市友善大地商品；3樓是對外租借的共好空間。

團隊在新城村打造據點，創立「小米好好」推出結合在地太魯閣族元素的文創產品，假日也不定期舉辦生活節、社區導覽、海邊音樂節及走讀活動等。

林韋騰來自台北，在英國留學，有著設計背景，曾在恆春鎮擔任偏鄉老師，最後選擇來新城村蹲點，他認為「設計要在對的地方、對的議題」，因此加入練習曲團隊，讓新城村復興。（編輯：陳清芳）1130314

深耕花蓮縣新城鄉新城村的練習曲文創公司，爭取中央經費，整修閒置舊台電大樓，將其變身為「山海百貨」，集合花蓮在地友善大地產品，也設有共享空間供租用。中央社記者張祈攝 113年3月14日
深耕花蓮縣新城鄉新城村的練習曲文創公司，爭取中央經費，整修閒置舊台電大樓，將其變身為「山海百貨」，集合花蓮在地友善大地產品，也設有共享空間供租用。中央社記者張祈攝 113年3月14日
練習曲文創公司整修花蓮新城老街閒置舊台電大樓，將空間變成富有地方特色的「山海百貨」。主理人林韋騰（圖）說，想讓城鎮復興，讓這裡的孩子有留在家鄉工作的選擇。中央社記者張祈攝 113年3月14日
練習曲文創公司整修花蓮新城老街閒置舊台電大樓，將空間變成富有地方特色的「山海百貨」。主理人林韋騰（圖）說，想讓城鎮復興，讓這裡的孩子有留在家鄉工作的選擇。中央社記者張祈攝 113年3月14日
練習曲文創公司爭取中央經費，整修閒置舊台電大樓，將空間升級為「山海百貨」，1樓由原民廚師胡志強率領的慕名私房料理餐廳團隊進駐，以當季、在地食材，結合阿美族元素，呈現獨特的「美式家鄉味」。中央社記者張祈攝 113年3月14日
練習曲文創公司爭取中央經費，整修閒置舊台電大樓，將空間升級為「山海百貨」，1樓由原民廚師胡志強率領的慕名私房料理餐廳團隊進駐，以當季、在地食材，結合阿美族元素，呈現獨特的「美式家鄉味」。中央社記者張祈攝 113年3月14日
#方文山
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