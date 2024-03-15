專業資歷受肯定 2女力接任新北深坑、萬里區長

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）新北市民政局今天發布區長人事調整，皆由專業受肯定的女性主管接任。新任深坑區長由民政局科長李漪萍接任；新任萬里區長由消防局副大隊長黃雱勉接任，18日生效。

民政局發布新聞稿表示，新任深坑區長李漪萍經歷民政局地方行政科科長、兵役徵集科科長、五股區公所所本部主任秘書、中和區公所役政災防課課長，民政局指出，李漪萍曾榮獲民政績優人員、優秀青年代表，去年獲內政部三等役政專業獎章，並辦理行動治理44場，工作獲肯定。

新任萬里區長黃雱勉經歷消防局火災預防科副大隊長、第五救災救護大隊副大隊長、火災預防科專員、火災預防科股長、消防宣導科股長、公共關係科股長、秘書室股長。民政局指出，黃雱勉推動超過100項防火工作，協助住宅用火災警報器安裝專案，辦理獨居長者、低收入戶、身心障礙者等到府安裝服務，表現獲肯定。

民政局表示，2位女力區長資歷完整，顯示新北市重視專業及性別平等原則，該項人事命令18日生效。（編輯：林恕暉）1130315