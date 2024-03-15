更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

專業資歷受肯定 2女力接任新北深坑、萬里區長

2024/3/15 19:46（3/15 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府15日發布新人事，新任深坑區長將由民政局地方行政科科長李漪萍（圖）接任。民政局表示，新任女力區長資歷完整，也顯示新北重視專業及性別平等原則。（新北市民政局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月15日
新北市政府15日發布新人事，新任深坑區長將由民政局地方行政科科長李漪萍（圖）接任。民政局表示，新任女力區長資歷完整，也顯示新北重視專業及性別平等原則。（新北市民政局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北15日電）新北市民政局今天發布區長人事調整，皆由專業受肯定的女性主管接任。新任深坑區長由民政局科長李漪萍接任；新任萬里區長由消防局副大隊長黃雱勉接任，18日生效。

民政局發布新聞稿表示，新任深坑區長李漪萍經歷民政局地方行政科科長、兵役徵集科科長、五股區公所所本部主任秘書、中和區公所役政災防課課長，民政局指出，李漪萍曾榮獲民政績優人員、優秀青年代表，去年獲內政部三等役政專業獎章，並辦理行動治理44場，工作獲肯定。

新任萬里區長黃雱勉經歷消防局火災預防科副大隊長、第五救災救護大隊副大隊長、火災預防科專員、火災預防科股長、消防宣導科股長、公共關係科股長、秘書室股長。民政局指出，黃雱勉推動超過100項防火工作，協助住宅用火災警報器安裝專案，辦理獨居長者、低收入戶、身心障礙者等到府安裝服務，表現獲肯定。

民政局表示，2位女力區長資歷完整，顯示新北市重視專業及性別平等原則，該項人事命令18日生效。（編輯：林恕暉）1130315

新北市民政局15日發布區長人事調整案，其中新任萬里區長將由消防局火災預防科副大隊長黃雱勉（圖）接任，18日生效。（新北市民政局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月15日
新北市民政局15日發布區長人事調整案，其中新任萬里區長將由消防局火災預防科副大隊長黃雱勉（圖）接任，18日生效。（新北市民政局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月15日
#新北市民政局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.220