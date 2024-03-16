強化社區急救能量 嘉縣攜手AIT培訓第一線反應員

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣16日電）嘉義縣政府與台灣災難醫療隊發展協會、AIT美國在台協會、嘉義長庚醫院合作，今天辦理「援手 2.0社區第一線反應員培訓」，加強民眾急救知識和實作技能，提高面對災害和緊急情況的能力。

嘉義縣長翁章梁、美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）、國軍台中總醫院醫療部主任王守正、嘉義長庚醫院副院長蕭政廷等人皆到場參與，勉勵參與者透過課程及實戰演練獲得實用技能，進而幫助他人。

培訓由災難醫療協會榮譽理事長蕭雅文和理事長翁一銘團隊授課，長庚醫師及嘉義消防員則組成講師教官團，課程涵蓋包括止血帶操作、傷口處理、搬運及緊急醫療評估，學員除接受理論課程，還要完成模擬演練，提高緊急狀況應對能力。

翁章梁說，台灣地理環境相對特殊，除了颱風侵襲外，也會發生地震。若發生強烈地震，就會伴隨傷病患出現，醫療院所在短時間內無法負荷大量的傷病患，這時第一線人員的緊急處置就顯得十分重要。

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翁章梁表示，因地緣因素，若殺傷性武器傷害到民眾，造成民眾受傷，這時也必須仰賴身旁的人救援，因此需要讓更多民眾提升防護能力、緊急應變能力，期望培訓活動能擴大舉辦，讓更多人具備急救技能。

張子霖指出，嘉義過去十多年常遭受極端氣候侵襲，包含颱風、豪雨、及土石流，每次事件由縣府、消防單位、醫療及民間單位合作，迅速應變與重建，展現卓越組織協調能力，守護縣民的生命財產安全，透過這場培訓活動，可以讓更多民眾在災害當下及日常生活中派上用場，提升個人及社會的韌性。（編輯：謝雅竹）1130316