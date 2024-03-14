環境部補助嘉縣畜牧糞尿處理場啟用 落實循環經濟

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）環境部水質保護司副司長羅仁鈞今天參加嘉義縣第1家環境部補助「黃科翔、高日豐畜牧糞尿集中資源化處理場」啟用儀式，他說，台灣要朝向畜牧糞尿零排放前進，向丹麥等畜牧大國看齊。

嘉義縣黃科翔、高日豐畜牧糞尿集中資源化處理場今天正式啟用，羅仁鈞與嘉義縣長翁章梁、環保局長張輝川等人揭牌。

張輝川簡報指出，此處理場每年處理約2萬5000噸的豬糞尿水，廢水厭氧處理後沼氣最大發電量達8萬度，約可供22個小家庭1年的用電，而沼渣沼液更可提供鄰近約28.6公頃農田肥分，充分落實畜牧業循環經濟。

羅仁鈞致詞說，先進國家並未像台灣一樣訂定養殖污水排放標準，因為動物的糞尿都是資源，可以重複回收使用，台灣要朝向畜牧糞尿零排放前進，向丹麥等畜牧大國看齊。

羅仁鈞表示，從105年開始中央與地方合作，推動畜牧糞尿資源化，目前全國約有18座處理場，都已經完工營運中，希望各縣市畜牧場比較集中的區域，都設置畜牧糞尿集中資源化處理場。

翁章梁指出，嘉義縣畜牧場大多數屬於中小型，畜牧廢水資源化將朝地區性、集中式處理模式推動，持續透過農牧媒合土地增加施灌量，讓原本惡名昭彰的沼氣能有效利用，增加畜牧業者的收入。（編輯：謝雅竹）1130314

嘉義縣黃科翔、高日豐畜牧糞尿集中資源化處理場正式啟用，14日現場示範以沼渣沼液為鄰近農田施肥，提供作物養分。中央社記者蔡智明攝 113年3月14日