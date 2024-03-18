百年男校首見女校長 劉晶晶轉任北市成功高中

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）繼北一女中出現台灣光復以來首位男校長陳智源後，成功高中113學年度起將有首位女校長，由中崙高中校長劉晶晶任期屆滿轉任，她承諾延續這所百年名校「全球視野，成功領航」的願景。

台北市教育局今天公布113學年度市立高中校長遴選作業第1階段審議結果，包含士林高商校長余耀銘連任、文山特教學校校長葉宗青連任，及啟聰學校校長趙麗華連任。

此外，中崙高中校長劉晶晶轉任成功高中校長，將成為成功高中自1922年創校以來首位女性校長。

劉晶晶畢業於高雄師範大學英語系學士，之後赴美國取得德拉瓦大學語言學研究所碩士，回國後曾任教於中正高中，2000年起轉任成功高中，2020年獲選中崙高中校長前，擔任成功高中教務主任。

她在學校經營計畫中寫道，她在成功高中服務的20年期間，有15年兼任導師、1年兼任圖書館服務推廣組組長、3年兼任教務主任，不僅從事教育工作近30年，對校務行政經營也有全面瞭解及績效，能掌握規劃及運作，成為專業責任的踐行者。

劉晶晶表示，擔任中崙高中校長期間，她帶領親師生共同提升升學表現，突破校內紀錄；在凝聚校內共識後，申辦國教署擴增雙語實驗班計畫，讓校慶、畢業典禮等校內大型活動均能以雙語進行；每天上午準時在校門口以「早安」迎接學生，引導學生注重人際互動的基本禮儀。

對於成功高中未來校務經營方向，劉晶晶說，她將以學生為本，延續這所百年名校「全球視野，成功領航」的願景，從建立互信共榮的成功團隊、營造安心支持的成長空間、發展具前瞻性的學習系統等6大策略著手，打造培育學術、國際及領導人才的優質校園。

台北市教育局表示，成功高中教師會、家長會都給予劉晶晶的經歷及表現高度肯定，樂見百年男校成功高中出現首位女校長，相信將帶來不同的辦學視野，激盪出多元火花。（編輯：陳清芳）1130318