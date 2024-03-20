周春米訪全球最大太空衛星展 向國際業者招商

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東科學園區是台灣首座以太空領域為產業主軸園區，屏東縣長周春米於美國時間19日至華盛頓哥倫比亞特區，參訪全球最大的太空衛星年度大展「Satellite 2024」並向業者招商。

縣府今天發布新聞稿表示，美國是發展太空產業最成熟的國家，美國衛星展自1981年開始辦理迄今，以衛星和太空技術產業為主題，來自歐美等多家知名大廠展示太空與衛星相關最新通訊科技產品，參展廠商超過375家，成為全球規模最大的太空衛星國際展會；台灣去年首次以台灣館參展，今年由經濟部產業發展署、工研院與TASA國家太空中心共同策劃台灣形象館，帶領台灣太空產業廠商與國際交流。

周春米表示，屏東縣位於低緯度區，擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，加上屏東科學園區是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，是台灣發展下個「護國群星」的絕佳機會，配合中央政策規劃，結合TASA國家太空中心及產學研能量，打造屏東成為衛星及火箭零組件製造基地，帶動精密機械產業技術升級，吸引供應鏈廠商進駐，期許屏東在太空及低軌道衛星的產業上跨進一步。

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另外，屏東科學園區距離高雄國際航空站與高雄港皆在20公里範圍內，便捷交通路網將地方產業結合，未來高鐵延伸屏東讓全台技術相互支援，帶動整體經濟發展。

國家太空中心主任吳宗信說，總統蔡英文將太空產業列為6大核心戰略產業之一，並追加逾新台幣400億元預算，聚焦低軌通訊衛星研製、國家發射場及人才培育，台灣目前雖剛起步，在未來一定會在世界占有一席之地，將來也會持續與縣府合作，打造屏東成為台灣衛星及火箭零組件製造研發基地。（編輯：郭諭儒）1130320