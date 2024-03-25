台中頭汴坑溪布滿魚屍 環保局研判水中缺氧釀禍

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中頭汴坑溪今天上午布滿魚屍，經估計數量上萬尾，有民代懷疑上游工廠排廢水釀禍，經台中市政府環保局到場檢測，初步未檢出毒物，研判水中缺氧為近日死魚主因，將持續巡查監控。

台中大里區的頭汴坑溪，今天上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，民眾黨籍台中市議員江和樹接獲投訴到場指出，每逢星期一就常出現魚群暴斃，懷疑上游工廠假日偷排廢水，要求市府嚴懲不法業者。

台中市政府今天透過文字稿表示，環保局24日巡查大里區立仁橋發現大量死魚且腐爛發臭，隨即通報農業部農田水利署大里工作站派員清除魚屍；另外，現場快篩水質檢測結果未檢出重金屬、氰化物等，酸鹼值亦在正常範圍，稽查人員也採集魚屍及水樣送驗，將持續派員巡查及監控。

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市府指出，透過現場水盒子監測結果，18日至21日屬多雲陰天，連續多日無下雨，整體溶氧低於魚類適合生存的2mg/L，大部分為0.3mg/L，透過監視器顯示河道布袋蓮孳生，水中藻類水生植物夜間行呼吸作用，使溶氧偏低情形更加惡化，現場死魚以中大魚為主，口鰓張大，初步研判水中缺氧為近日死魚主因。

市府提醒，若後續查獲行為人涉違反水污染防治法規定，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若為列管事業，涉違反水污染防治法規定，將視水質超標倍數，可處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130325