大量死鴨遭棄置 彰縣府緊急採樣消毒防禽流感

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣大城鄉海堤及排水溝出現近600隻被棄置的死亡鴨隻，彰化縣政府人員獲報後，擔心有禽流感傳染疑慮，緊急採樣送檢，昨天完成打撈、環境消毒，檢體尚在檢測中。

彰化縣動物防疫所今天發出聲明稿表示，23日上午11時許接獲民眾及海洋委員會海巡署芳苑安檢所通報，大城三豐村海堤與排水溝出現大量死鴨，人員下午2時到達現場。

死鴨遭棄置地包括外五間寮排水及大城北段海堤外。動防所人員表示，兩處距離約1.3公里，分別採樣鴨隻屍體，送農業部獸醫研究所進行高病原性家禽流行性感冒檢測，同時消毒周邊環境。

縣府水利資源處昨天已打撈完所有死鴨，估計排水溝約550隻，海堤外約30隻，打撈後再次消毒周邊環境。

動防所人員告訴中央社記者，目前雖是禽流感流行期末期，但天氣溫差大，禽隻仍易生病，如果具傳染性又隨意棄置，可能造成環境污染及傳染病擴散。

縣府呼籲養禽業者，如果場內發生異常死亡，須通報動物防疫機關，否則可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1130326