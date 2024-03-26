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中市河川疑有人捕撈吳郭魚販售 環保局籲勿食用

2024/3/26 14:27（3/26 15:16 更新）
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有民眾反映疑似有人在台中市西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售，經市府環保局派員前往附近採驗水質，雖檢驗結果符合標準，仍籲民眾勿自行捕魚食用或販售。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月26日
有民眾反映疑似有人在台中市西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售，經市府環保局派員前往附近採驗水質，雖檢驗結果符合標準，仍籲民眾勿自行捕魚食用或販售。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中環保局接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售，經前往附近採驗水質，雖河川水質符合標準，仍籲民眾不要自行捕魚食用或販售。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售；經派員前往陳情地點附近的潮馬三橋進行水質採驗，檢驗結果符合河川水體水質標準，也無檢出重金屬。

環保局指出，雖然水質採驗符合標準，但由於台中市轄內河川中、下游主要污染來源為生活污水，呼籲民眾不要自行捕魚食用或販售，共同維護河川生態。

環保局表示，透過定期水質監測，掌握河川健康狀況、水質污染程度及生態影響情形；經統計，民國111至112年台中市惠來溪及潮洋溪的歷年水質測站數據，河川污染指數（RPI）平均由中度污染程度（3.40）降低至輕度污染程度（2.40），顯示整體逐漸改善。

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環保局今年響應聯合國322世界水資源日，日前辦理「攔油減污 友善環境」誓師及推廣種子教育訓練，也擴大輔導台中市小吃店、餐飲業裝設油脂截留器並定期清理維護，盼透過各區清潔隊夥伴在地服務，從源頭把關，維護河川水體品質，實現「愛水、護水、水淨魚游」的目標。

環保局提醒，民眾若發現不肖業者污染環境，可主動提供相關事證或撥打公害陳情專線0800-066666，或環保局報案專線04-23280380或1999市民一碼通立即通報檢舉；環保局接獲後，將立即派員前往稽查，以公私協力共同維護生活環境品質。（編輯：陳仁華）1130326

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