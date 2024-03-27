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南投市歲計賸餘近億元 公所：持續投入未來建設

2024/3/27 12:11
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投市公所陸續完成生育津貼加碼、提高重陽禮金、公園兒童遊戲場及風雨球場啟用等，但民國112年度歲計賸餘仍有近1億元，市公所解釋，市庫節餘來自稅課收入、人事費賸餘等。

南投市公所今天發布新聞稿表示，去年度歲計賸餘約新台幣9600萬元，來自稅課收入、人事費賸餘等，但在市庫節餘近億元下，除施政不受影響，更新增多項社福、硬體建設，也將持續投入未來更多建設，南投市長張嘉哲感謝公所員工努力及市民支持，創造多贏局面。

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市公所指出，張嘉哲上任後，硬體建設、新政策、社會福利、親子教育等政見達成超過一半，包含提升市公所生育津貼至3萬元，外加南投縣政府1萬元、提高重陽禮金、長輩共餐經費加碼、喪葬慰問金每人5000元、提高鄰長為民服務費、中山公園兒童遊戲場啟用、年年裝設逾百處監視器、實施智慧型路邊停車收費等。

張嘉哲表示，這些賸餘持續投入「未來建設」，如讓興建中的市立圖書館內部設備更完善、既有公園增設親子設施、興建大型親子公園、市立幼兒園搬新家、興建寵物公園、寵物生命園區等，也會持續精進南投市教育環境，吸引民眾一起來「宜居南投」。（編輯：郭諭儒）1130327

#南投縣
#南投市公所
#張嘉哲
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