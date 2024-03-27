新北單身聯誼4/1報名 修成正果直接錄取聯合婚禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北27日電）新北市民政局今年將推出8場單身聯誼活動，每場60人，4月1日開放線上報名，參加同場次單身聯誼並步入婚姻新人，免抽籤增額錄取新北市聯合婚禮。

民政局今天透過新聞稿，今年8場活動共規劃鶯歌趣玩手拉坯、烏來台車旅行、石門夏戀派對、三重眷村文青小旅、八里鐵馬追風、金山戲遊老街，全程免費。

民政局表示，首場主題「春日陶賞手拉坯之戀」，以鶯歌陶藝園區為背景，結合闖關與陶藝欣賞，邀請參加者共同完成手拉坯。第2場為「走眺烏來愛情來通關」，倆倆搭烏來台車，來趟悠遊輕旅行，透過互動遊戲，讓單身男女們分享彼此心情，找到心目中的另一半。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民政局告訴中央社記者，配對成功者可獲得束口背包、旅行化妝包等紀念品及連鎖咖啡店咖啡券，參加者也能獲得地方特色伴手禮。只要參加同場次單身聯誼並步入婚姻的新人，免抽籤即可增額錄取今年聯合婚禮。

民政局表示，第1場、第2場活動於4月1日上午9時至4月15日下午6時止，開放線上報名，以新北市民為優先正取，每場次限男女各30人，每人限參加1場，相關資訊可至「新北市政府民政局」網站查詢。（編輯：林恕暉）1130327