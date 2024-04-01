北市某國小家長控特殊生遭不當管教 學校啟動調查

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）有家長指控，台北市某國小涉不當管教特殊生。校方表示，去年底接獲家長正式陳情後，已陸續針對相關指控啟動調查，同時安排學生轉換學習環境。

台北市某國小學生家長今天發布新聞稿，指兒子為經醫師鑑定特殊生，原先在親師生攜手合作下症狀有明顯改善，卻在升上高年級、換新導師後急轉直下，甚至抵抗就學。

家長質疑，新導師不只涉帶頭霸凌及不當管教，也拒絕與家長溝通，不親自出席個別化教育計畫（IEP）會議，甚至洩露個資給不相干臉書粉絲專頁，盼教育局介入處理。

教育局表示，在去年底接獲家長陳情後，即派員到校了解狀況，期間學校召開霸凌因應小組會議，認定此案非屬霸凌案件，轉為調查是否涉及不當管教行為，將在20日前完成調查報告。

教育局指出，在學校調查是否為霸凌事件時，因為沒有將相關會議決議通知家長，程序上確實有瑕疵，已在今天去函學校，要求將結果依規定通知家長，並告知家長收到通知次日起20天內可以申復。

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校方說明，直到家長去年底向教育局陳情前，學校皆未接獲家長正式投訴，因此沒有啟動相關調查，但期間持續積極協助家長與導師溝通對話，盼給予學生安全且穩定學習環境。

校方坦言，也許導師基於良善立意管教學生，但親師間信任基礎薄弱、認知落差大，「光是導師不親自出席IEP會議這點就有檢討空間」，目前正依規定進行調查，同時安排學生至另一班級上課，轉換學習環境。（編輯：方沛清）1130401