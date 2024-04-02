台東上空出現日暈 氣象站：高空水氣豐沛

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣今天上空出現日暈現象，許多民眾抬頭觀望。台東氣象站表示，這顯示高空水氣豐沛，呼籲民眾勿眼睛直視。

台東近日天空很精彩，昨天因氣候不穩定，太麻里、大武地區出現狀似飛碟雲的莢狀雲，今天從台東市區到最南端的大武鄉、達仁鄉都可看到日暈。

陳姓民眾說，從台東大學知本校區觀看，日暈現象從中午11時至下午1時，民眾形容是「上帝開眼」。

根據中央氣象署科普網資料，「暈」是陽光或月光穿越懸浮在大氣中的冰晶，經過折射或反射過程所形成的光學現象。暈通常在太陽或月亮的周圍出現，型態可以是白色或彩色的光環、光弧或光斑，如果是彩色的光環，色彩是內紅外紫的排列。

形成暈的冰晶，一般存在於高空的卷層雲中。這些冰晶的類型、晶體排列方向、冰晶的移動與太陽仰角等眾多因素，決定暈的型態。常見的暈有22度暈（circular halo）、光柱（light pillar）與幻日（sun dog）。

在現代氣象學發展之前，「暈」這一類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎。像是古人說「月暈而風，礎潤而雨」，這是因為月暈由高空卷層雲的冰晶折射而成，卷層雲通常出現在冷暖空氣交界之不穩定區的前方，所以觀察到暈的形成表示天氣即將轉為不穩定的雲雨型態。至於「日暈」，在天氣晴朗時通常不會超過半小時；如果日暈持續超過2小時，則可能是天氣惡化的前兆。

台東氣象站強調，日暈出現不是異相，「暈」是顯示當時高空水氣相對較豐沛且範圍大又均勻，所以多出現在春、夏季節。提醒民眾，觀看日暈時不要眼睛直視太陽，否則容易造成眼球受損，建議適當地用手將太陽遮住。（編輯：黃世雅）1130402