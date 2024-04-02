更多編輯台推薦新聞：
紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化
文化

紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東上空出現日暈 氣象站：高空水氣豐沛

2024/4/2 14:39（4/2 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣2日上空出現日暈現象，台東氣象站表示，這顯示高空水氣豐沛，呼籲民眾勿眼睛直視。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月2日
台東縣2日上空出現日暈現象，台東氣象站表示，這顯示高空水氣豐沛，呼籲民眾勿眼睛直視。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣今天上空出現日暈現象，許多民眾抬頭觀望。台東氣象站表示，這顯示高空水氣豐沛，呼籲民眾勿眼睛直視。

台東近日天空很精彩，昨天因氣候不穩定，太麻里、大武地區出現狀似飛碟雲的莢狀雲，今天從台東市區到最南端的大武鄉、達仁鄉都可看到日暈。

陳姓民眾說，從台東大學知本校區觀看，日暈現象從中午11時至下午1時，民眾形容是「上帝開眼」。

根據中央氣象署科普網資料，「暈」是陽光或月光穿越懸浮在大氣中的冰晶，經過折射或反射過程所形成的光學現象。暈通常在太陽或月亮的周圍出現，型態可以是白色或彩色的光環、光弧或光斑，如果是彩色的光環，色彩是內紅外紫的排列。

形成暈的冰晶，一般存在於高空的卷層雲中。這些冰晶的類型、晶體排列方向、冰晶的移動與太陽仰角等眾多因素，決定暈的型態。常見的暈有22度暈（circular halo）、光柱（light pillar）與幻日（sun dog）。

在現代氣象學發展之前，「暈」這一類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎。像是古人說「月暈而風，礎潤而雨」，這是因為月暈由高空卷層雲的冰晶折射而成，卷層雲通常出現在冷暖空氣交界之不穩定區的前方，所以觀察到暈的形成表示天氣即將轉為不穩定的雲雨型態。至於「日暈」，在天氣晴朗時通常不會超過半小時；如果日暈持續超過2小時，則可能是天氣惡化的前兆。

台東氣象站強調，日暈出現不是異相，「暈」是顯示當時高空水氣相對較豐沛且範圍大又均勻，所以多出現在春、夏季節。提醒民眾，觀看日暈時不要眼睛直視太陽，否則容易造成眼球受損，建議適當地用手將太陽遮住。（編輯：黃世雅）1130402

台東縣上空2日出現日暈現象，台東氣象站提醒民眾，觀看日暈時不要眼睛直視太陽，否則容易造成眼球受損，建議適當地用手將太陽遮住。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月2日
台東縣上空2日出現日暈現象，台東氣象站提醒民眾，觀看日暈時不要眼睛直視太陽，否則容易造成眼球受損，建議適當地用手將太陽遮住。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月2日
#台東氣象站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.226