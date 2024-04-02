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華夏路頻繁施工惹議 高市水利局：調整及縮小範圍

2024/4/2 16:26（4/2 16:46 更新）
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高雄市左營區華夏路遭民眾不滿抱怨施工頻繁，影響交通，市府水利局2日表示，將調整施工方式並縮小範圍。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月2日
高雄市左營區華夏路遭民眾不滿抱怨施工頻繁，影響交通，市府水利局2日表示，將調整施工方式並縮小範圍。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月2日
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市華夏路人行環境改善工程完工不久，華夏路與新莊一路口又在進行排水溝施工，引發居民不滿抱怨施工頻繁。市府水利局今天表示，會調整施工方式並縮小範圍，維持華夏路至少2車道通行。

市府工務局曾針對華夏路採分年分期爭取中央補助進行改善人行環境改善工程，並於今年2月完工。但近日有居民在網路發文抱怨，沒想到華夏路與新莊一路口又有工程開挖，「好不容易完工的華夏路又開挖了」。

對此，市府水利局發布新聞稿表示，今天會勘後將調整施工方式並縮小施工範圍，日後維持華夏路至少2車道通行，並適時加派交維人員，以疏解上下班時段車流。

水利局表示，因地方居民反映新莊一路只要短時強降雨，機車道就會積淹水，水利局今年籌措經費辦理新莊一路（華夏路以西）排水改善工程，目前正進行瓦斯管線遷改及側溝銜接華夏路箱涵過路段施工。

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水利局指出，因此處施工圍籬的原因，造成華夏路往南3車道縮小成1.5車道，等待左轉與直行車輛因車道衝突而塞車，經檢討將於今天下午完成部分臨鋪並縮小施工範圍，並由原規劃2階段改為3階段施工，日後均維持2車道通行。

水利局表示，今天下午邀集里長與鄰近大樓管委會說明工程期程與交通影響成因，為改善該區域局部積淹水狀況，盼民眾體諒施工期間造成不便之處，此工程預定8月底前完工，水利局將加速趕工，儘快恢復道路與人行道正常通行。（編輯：黃世雅）1130402

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