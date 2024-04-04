助家屬赴翡翠水庫南側掃墓 翡管局派船接駁

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（中央社記者劉建邦台北4日電）今天是清明節，翡翠水庫南側近新北市石碇山區有未遷移20座墓地，因水域阻隔，難以抵達，台北翡翠水庫管理局為服務鄉親，調派船接駁家屬祭拜掃墓，預計服務150人。

翡管局發布新聞資料指出，翡翠水庫在民國68年動工興建，造成原台北縣石碇鄉南側碧山、永安、格頭3村，共300多戶遷離。水庫在76年完工啟用，南側山區仍留有20座墓地，因家屬感念鄉土情懷，不願遷移祖先墓地。

因翡翠水庫蓄水阻隔，導致水庫南側既存墓地無路可通，為服務在地鄉親，翡管局協調新北市石碇區公所提供掃墓家屬名冊，在今天、明天調派2艘船艇提供原居民往返掃墓接駁服務。

翡管局表示，為協助家屬掃墓，今年配合新北市石碇區公所建議時間，家屬可選擇在石碇區永安碼頭或翡管局管制區碼頭登船，服務時間從上午9時至下午4時，登船人員須穿救生衣，並配合安全防護措施才會開船，籲家屬務必遵守相關規定，確保安全。

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翡管局指出，今年掃墓專船分2條航道供家屬選擇，永安航道從石碇區永安碼頭登船，火燒樟至後坑子航道在翡管局管制區碼頭登船。專船操作人員均有船艇駕照及豐富駕駛經驗，當天接駁船會搭配1名助手，協助引導家屬上下船安全防護。

翡管局表示，服務18年的船艇駕駛王文緒回憶，過去載運期間，曾有一對新婚夫妻求助，因工作長時間不在北部，如今成家立業，想告訴祖先這份喜悅，但不知道祖墳確切方位，憑王文緒多年經驗，協助夫妻找到祖墳，順利完成心願。（編輯：李錫璋）1130404