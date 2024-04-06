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優先支援蘇花疏運 新台馬輪7日8日航班取消

2024/4/6 11:27
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（中央社記者潘欣彤連江6日電）連江縣政府發布公告，因新台馬輪8日支援蘇花疏運，考量救災優先，及清明連假尾聲台馬疏運需求，7日與8日航班取消，已購票民眾將全額退費。

連江縣政府表示，新台馬輪今明依照原訂航班，今晚從基隆開往馬祖，明日上午從馬祖返回基隆後，8日開往花蓮支援，因此新台馬輪7日基隆往馬祖、8日馬祖往基隆航班取消，且無替代航班。若已購買且支付前述航班購票款項之旅客，將全額自動退費。

台馬之星7日航班未受影響，晚間從南竿開出，8日上午抵達基隆。

連江縣政府表示，因應目前花蓮救災優先，其次考量連假馬祖疏運，最後則是來馬旅遊影響，做出上述安排，造成旅客不便，敬請見諒。（編輯：林恕暉）1130406

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