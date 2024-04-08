台南龍眼與芒果花況不佳 陳亭妃邀陳駿季現勘

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）立法院經濟委員會今天在民進黨立委陳亭妃安排下，邀請農業部代理部長陳駿季到台南與農民座談，也針對龍眼、芒果花況不佳導致農民損失，希望爭取相關災損補助。

陳亭妃服務處發布新聞稿指出，陳駿季等人首站前往東山區農會與養蜂農民座談，針對龍眼樹花況不佳，導致養蜂業損失狀況進行交流，座談會後做出3項決議，要求農業部與東山區農會、蜂農協會理事長及蜂農在1個月內提出相關解決方案。

3項決議分別為研究如何落實蜂巢登記、如何訂定蜂農災損標準依據及如何依據蜂蜜基礎產量，為蜂農設計相關農業保險。

考察行程第2站為前往玉井區中正社區斗六仔部落，會勘芒果災損情況，經濟委員會在3月時就曾討論過，預計4月才能有比較清楚的狀況判定，因此今天排定陳駿季親自現勘瞭解，發現目前芒果花約開4成，陳駿季指示於4月中、下旬全面清查各區狀況，確認芒果實際收成及受損情形，再進行公告。

考察行程第3站，則由陳駿季帶領農業相關職掌署長、副署長等官員，前往台南市農會與青農幹部、各區農會理事長、常務監事、總幹事座談，分別針對目前農業發展狀況、農業外銷通路、公糧收購問題、產銷履歷、農業保險理賠標準等問題交換意見。

第4站前往龍崎區農會參加地方產業「龍崎土雞節」活動宣傳記者會，陳駿季在會中表示，如何促進產業與文化結合，希望市政府積極提出規劃，農業部會全力支持。

陳亭妃指出，針對今日立法院經濟委員會在台南考察行程，要求農業部1個月內將與會人員所提問題做成書面紀錄，並提供給經濟委員會。（編輯：陳仁華）1130408