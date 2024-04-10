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內政委員視察澎湖 允優先處理警力增補與廳舍重建

2024/4/10 16:35（4/10 16:46 更新）
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立法院內政委員會召委吳琪銘（左2）、民進黨立委張宏陸（左）等人10日赴澎湖考察警政工作，專注聽取澎湖縣警察局長李名昌（右）簡報。中央社 113年4月10日
立法院內政委員會召委吳琪銘（左2）、民進黨立委張宏陸（左）等人10日赴澎湖考察警政工作，專注聽取澎湖縣警察局長李名昌（右）簡報。中央社 113年4月10日
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（中央社澎湖縣10日電）立法院內政委員會召委吳琪銘與張宏陸等人，今天抵澎考察警政工作，對澎湖警察局在第一線為治安打拚表示肯定，至於離島警力欠缺與廳舍老舊等問題，允諾列為優先處理。

吳琪銘、張宏陸與立委游顥國會辦公室執行長黃同成今天由警政署警政委員張樹德陪同，與縣府參議盧春田等人一起視察澎湖警察局。

澎湖警察局長李名昌在簡報指出，現階段有打詐、花火節交通與治安維護，以及警局所轄廳舍防護措施與重建等3大工作重點，尤其是警局預算員額808人，現只有734人，缺額達74人，人力嚴重欠缺；4至6月又有20多人申退，缺額高達近百人，警力嚴重不足亟待補實，以減輕員警勤務負荷。

盧春田也補充說明，澎湖縣警局所轄各分局2、3級離島派出所，都是70年代移轉老舊廳舍，嚴重危及員警的工作，希望警政署能將離島廳舍改建列入優先考量，縣府也會配合經費來重建。

吳琪銘、張宏陸對於員警投入離島第一線為治安打拚辛勞表示肯定，尤其澎湖離島資源較欠缺，未來在中央爭取的重建經費，會全力支持並列為第一優先。張宏陸表示，澎湖應該蓋出全台最美麗的離島派出所，這樣才會更吸引民眾前往，進而帶動離島發展。

張樹德對於澎湖警力嚴重欠缺問題，警政署會在年度分發與統調時，列入優先考量，補足警力不足。吳琪銘等人明天將搭乘巡防艇，前往望安等離島視察海巡在海上執勤情形。（編輯：黃世雅）1130410

立法院內政委員會召委吳琪銘（前中）、民進黨籍立委張宏陸（前右4）等人10日赴澎湖當地考察警政工作，與澎湖縣警察局長李名昌（前左4）等人一同在警局前合影留念。中央社 113年4月10日
立法院內政委員會召委吳琪銘（前中）、民進黨籍立委張宏陸（前右4）等人10日赴澎湖當地考察警政工作，與澎湖縣警察局長李名昌（前左4）等人一同在警局前合影留念。中央社 113年4月10日
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