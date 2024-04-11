竹市議員陳建名遭指性騷 議員劉崇顯：烏龍爆料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民進黨竹市議員、黨部主委陳建名遭控於春酒場輕薄女歌手張涵雅，張涵雅今天說，是好朋友間合乎情誼的舉動，無不妥感受。議員劉崇顯說，國民黨立委徐巧芯烏龍爆料應致歉。

國民黨立委徐巧芯昨天在臉書發文指出，陳建名在春酒場合輕薄女歌手（指無黨籍新竹市議員吳國寶的妻子張涵雅），在舞台上勾脖子、緊抱、試圖強吻。

張涵雅今天在臉書發文指出，與陳建名的互動，就是好朋友之間合乎情誼的舉動，她個人並沒有不妥的感受，「在台灣真好，因為可以盡情享有言論自由，但請善用這個珍貴的自由與恩典，不要過度的抨擊」。

張涵雅昨天也表示，陳建名與她的丈夫吳國寶是議會同事，私下是好友，當晚陳建名恭喜她和吳國寶就任台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長，並詢問是否能再合唱歌曲，過程中她並無感受不妥。

無黨籍新竹市議員劉崇顯今天在臉書發文表示，在此次聚會，他待到最後一刻，並將陳建名送上車返家，他也將吳國寶與張涵雅送到電梯離開會場，他了解事件的全貌。

劉崇顯說，當天聚會氣氛融洽，陳建名受邀上台唱歌時，他與吳國寶一起在距離不遠的台下與賓客敬酒，也不時會被台上人員點名互動，這也代表他與吳國寶都可以立即察覺到台上的情況。

他表示，若陳建名有任何逾矩情形，當下一定會有所處理，不可能安然結束聚會，而徐巧芯應要就烏龍爆料而造成吳國寶與張涵雅的無端紛擾致歉。

吳國寶昨晚在臉書發文指出，陳建名絕無強吻及騷擾他的妻子，張涵雅也未向他表達不舒服情事，網傳影片讓觀看者產生誤會，呼籲外界切勿以訛傳訛，無須多作揣測。（編輯：李錫璋）1130411