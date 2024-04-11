廚餘餵蟲、蟲餵雞 明志國小實踐生態循環

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市泰山區明志國小以黑水虻處理廚餘，又將黑水虻當飼料餵雞；校長劉道德今天表示，近日蛋雞開始下蛋，師生都很興奮，「黑水虻雞蛋」是最佳生命與環境永續教育。

劉道德接受中央社記者電訪表示，學校去年養了6隻小雞，高年級師生照顧與飼養，中午收集廚餘餵黑水虻，黑水虻又成為雞隻營養來源。經過一學期漫長等待，近期開始生蛋，辛苦總算有了成果。

環保局說，黑水虻是腐食性昆蟲，其幼蟲專門吃廚餘，不但效率高，且成長的幼蟲，也是家禽與魚優良蛋白質，有循環經濟效益，並符合淨零排放趨勢。

劉道德說，學校利用廢棄閒置警衛室作為雞舍，結合新北市光輝獅子會資助經費，規劃生命教育、環境永續課程，學校鼓勵學生探究生態與環境關係。

原先抗拒處理廚餘的學生，透過餵雞過程，每天蒐集廚餘餵黑水虻，定時照顧母雞。黑水虻吃剩餘廚餘纖維與排泄物，可做為土壤改良培養土，徹底完成生態循環。

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從小雞養成、長大、生蛋，見證生命奇蹟。劉道德說，雞蛋生產有限，只能裝盒作為致贈貴賓伴手禮，目前無法量產，但培育環境教育種子尖兵意義更大。

國民黨籍新北市議員蔡淑君今天說，日前到明志國小會勘，協助校方增設特色遊具，獲校方贈送1小盒「黑水虻雞蛋」，不但特別還很好吃。這項計畫也為孩子們種下廚餘回收再利用種子，打造有機生態循環校園。（編輯：方沛清）1130411