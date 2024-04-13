大甲媽遶境回鑾進入中市 警方部署重兵防衝突

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾今天清晨進入台中市，警方部署重兵警力，全程規劃各任務編組，嚴陣以待防衝突；環保局也沿途設置27處流動廁所及友善廁所208處服務信眾。

大甲媽遶境於5日深夜起駕展開9天8夜進香活動，在抵達新港奉天宮進香後接著回鑾，鑾轎於清晨3時58分許進入大肚區，沿沙田路持續直行北上。台中市政府警察局烏日分局分局長尤啓南率領員警，從彰化分局接棒執行鑾轎安維勤務。

為避免大甲媽遶境活動期間，各陣頭、幫派組織以搶轎等名義藉機滋事，烏日分局表示，已部署重兵警力，全程規劃各任務編組、鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、交通疏導機巡組、調撥車道組、支援警力及3個分區交通疏導人員，共計354人（含民力及支援警力），期以優勢警力防範不法情事發生。

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尤啓南呼籲，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件；警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，提醒各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

此外，大甲媽回鑾進入台中市後預計將湧入大批人潮，台中市環保局表示，在沿線人潮眾多及停留時間較長的停駐地點設置27處流動廁所，同時廣邀遶境沿線店家及民眾支援提供友善廁所共208處，並在明顯處張貼「本處提供遶境香客使用廁所」告示，民眾可至「媽祖遶境友善廁所」地圖查詢廁所點位。（編輯：謝雅竹）1130413